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В Киргизии изменили эмблему таможни из-за сходства с символикой НАТО

Правительство Киргизии поменяет эмблему своей таможенной службы из-за ее сходства с символикой НАТО, сообщили в кабинете министров республики. Об этом пишет «Интерфакс».

В Киргизии изменили эмблему таможни из-за сходства с символикой НАТО
© РИА Новости

Так, принято решение в центре новой эмблемы разместить многоугольник стального цвета, напоминающий изображение компаса. Символику утвердили на заседании под руководством премьера Акылбека Жапарова.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал изучить влияние иностранных игрушек на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей, во избежание формирования у них деструктивной идеологии.

По его словам, в магазинах не должны продавать игрушки с изображением милитаристской и иной символики, прославляющей НАТО и другие военизированные организации, враждебные России.

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