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В Турции не исключили прекращения поставок по зерновому коридору

Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын предупредил о прекращении поставок зерна в рамках зерновой инициативы. По его словам, это произойдет, если встреча представителей Турции, России и Украины в Стамбуле 5 мая не принесет результатов. Об этом сообщило агентство İhlas, передает ТАСС.

В Турции не исключили прекращения поставок по зерновому коридору
© РИА Новости

Калын обратил внимание на то, что данная встреча «имеет большое значение с точки зрения будущего зернового коридора».

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве не внушают поводов для оптимизма дальнейшие перспективы «зерновой сделки». По его словам, Россия заинтересована в выполнении всех параметров инициативы, в том числе и тех, которые были установлены еще при заключении договоренностей.

До этого в МИД России прокомментировали заявление турецкой стороны о встрече делегаций по «зерновой сделке» 5 мая. Там заявили, что вопрос пока не удалось согласовать.

О том, что встреча делегаций Турции, РФ и Украины по «зерновой сделке» состоится 5 мая в Стамбуле, проинформировали ранее в Минобороны Турции. Как стало известно, Анкара была инициатором, а Россия и Украина одобрили предложение.

До этого Песков заявлял, что зерновую сделку не выполняют в части условий, которые касаются России. Представитель Кремля указал на «не очень хорошие перспективы» ее продления.

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