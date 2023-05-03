Экс-премьер Франции заявил о готовности продавать паштет на Красной площади

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон (2007- 2012 гг.), отвечая на обвинения в связях с Россией со стороны французского парламента, заявил, что ведет свою предпринимательскую деятельность так, как сам посчитает нужным. Об этом сообщает телеканал TV5 Monde.

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Экс-политик подчеркнул, что если захочет, он пойдет "торговать паштетом на Красной площади". Фийон 3 мая предстал перед парламентской комиссией по расследованию из-за его работы в совете директоров "Сибура" и "Зарубежнефти".

Политик занимал там посты вплоть до 2022 года. Проверку инициировало "Национальное объединение" Марин Ле Пен (экс-кандидат в президенты Франции. - "Газета.Ru").

Фийон, в частности, обвиняется партией том, что он допустил политическое, экономическое и финансовое вмешательство во Франции со стороны иностранных государств. Ранее сообщалось, что депутаты парламентского большинства во Франции обратились к спикеру Национального собрания с просьбой создать парламентскую комиссию по расследованию информации о предполагаемом финансировании Россией иностранных политический партий.