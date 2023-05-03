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СМИ назвали дату визита Зеленского в Берлин

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Берлин 13 мая. Как сообщает РИА Новости, об этом пишет издание Tagesspiegel.

Анонсирован визит Зеленского в Берлин
© globallookpress.com

Известно, что украинский президент посетит Берлин по приглашению канцлера Германии Олафа Шольца. Предположительно, 13 мая он приземлится в военной части берлинского аэропорта, после чего заселится в отель «Ритц-Карлтон».

14 мая его с воинскими почестями встретит Шольц. После переговоров Зеленский вылетит на вертолет в Аахен для вручения премии Карла Великого. Она присуждается ежегодно за вклад в объединение Европы.

Зеленский прибыл в Финляндию

Напомним, что 3 марта Зеленский прибыл в Финляндию с необъявленным визитом. Там он встретится с президентом Саули Ниинисте, после чего посетит саммит стран Северной Европы и Украины. Там также будут присутствовать премьер-министры Швеции, Дании, Норвегии и Исландии.

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