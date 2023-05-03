Анонсирован визит Зеленского в Берлин

СМИ назвали дату визита Зеленского в Берлин
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Берлин 13 мая. Как сообщает РИА Новости, об этом пишет издание Tagesspiegel.
Известно, что украинский президент посетит Берлин по приглашению канцлера Германии Олафа Шольца. Предположительно, 13 мая он приземлится в военной части берлинского аэропорта, после чего заселится в отель «Ритц-Карлтон».
14 мая его с воинскими почестями встретит Шольц. После переговоров Зеленский вылетит на вертолет в Аахен для вручения премии Карла Великого. Она присуждается ежегодно за вклад в объединение Европы.
Напомним, что 3 марта Зеленский прибыл в Финляндию с необъявленным визитом. Там он встретится с президентом Саули Ниинисте, после чего посетит саммит стран Северной Европы и Украины. Там также будут присутствовать премьер-министры Швеции, Дании, Норвегии и Исландии.