Анонсирован визит Зеленского в Берлин

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Берлин 13 мая. Как сообщает РИА Новости, об этом пишет издание Tagesspiegel.

Известно, что украинский президент посетит Берлин по приглашению канцлера Германии Олафа Шольца. Предположительно, 13 мая он приземлится в военной части берлинского аэропорта, после чего заселится в отель «Ритц-Карлтон».

14 мая его с воинскими почестями встретит Шольц. После переговоров Зеленский вылетит на вертолет в Аахен для вручения премии Карла Великого. Она присуждается ежегодно за вклад в объединение Европы.