Кеннеди призвал американцев поставить себя на место Путина

«Украинское правительство убило 14 000 русских в Донбассе. Если бы Мексика сделала это с американцами, мы бы вторглись через секунду. Так что, я думаю, мы должны поставить себя на место наших противников», — сказал он, добавив, что война изначально не была в интересах России.