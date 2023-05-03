Обзор иноСМИ: отказ Киева делиться с США планом наступления и кризис в Европе из-за засухи

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Bild: нелегальные мигранты прорываются в ЕС через Россию

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Немецкий таблоид Bild рассказал, что власти Германии фиксируют рост количества нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, которые пытаются попасть в ЕС через Россию и Белоруссию. В распоряжение газеты попал отчет немецкой полиции, согласно которому в марте 2023 года на границах ЕС задержали 22 500 нелегальных мигрантов - на 60 процентов больше, чем в марте 2022-го. Многие из них перед этим получили российские визы и добрались до Евросоюза через Россию.

Из РФ эти мигранты отправлялись в Белоруссию, там нелегально переходили границу с ЕС и через Польшу или Чехию добирались в Германию. Bild утверждает, что этот маршрут активно рекламируют в соцсетях, а из Турции в Россию и Белоруссию даже летают специальные рейсы, ориентированные на мигрантов.

Киев отказался делиться с США планом наступления

Власти Украины держат в секрете от США и союзников детали своего весеннего наступления, пытаясь предотвратить утечку секретных данных, которая может поставить под угрозу позиции ВСУ на поле боя. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух европейских чиновников, поддерживающих связь с украинскими военачальниками.

В Киеве ссылаются на утечку секретных документов Пентагона как на одну из причин, по которой Украина воздерживается от обмена информацией о наступлении, в том числе о его сроках и о том, где именно и сколько войск планируется вывести на позиции. Украинский депутат заявил Politico на условиях анонимности, что даже в самом Киеве лишь несколько человек знают детали плана наступления.

«БРИКС завоевывает мир»

На объединение БРИКС, созданное в 2009 году и связавшее Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, приходится 42 процента населения мира, 24 процента мирового ВВП, 16 процентов мирового экспорта и 15 процентов глобального импорта товаров и услуг. Постепенно БРИКС становится одним из главных международных блоков, пишет египетская газета Almasry Alyoum.

Разговоры о членстве Египта в БРИКС не новы. Автор Almasry Alyoum считает, что этот шаг стал бы правильным решением для Каира, так как БРИКС в ближайшем будущем станет одним из главным мировых блоков, который поспособствует закладке основ нового глобального экономического порядка. В числе стран, заинтересованных в членстве в БРИКС - Саудовская Аравия, Алжир, Иран, Аргентина и Мексика. На предстоящем саммите БРИКС будет рассмотрен вопрос об использовании единой валюты для торговых обменов между странами-членами с целью нанести удар по монополии доллара.

FT: Россия смогла закупить технику для ОПК в обход санкций

Российской «шпионской сети» удалось приобрести секретные технологии для оборонного сектора у компаний ЕС, несмотря на санкции, пишет Financial Times. По данным газеты, сеть, созданная для закупки различных технологий и товаров двойного назначения - от микрочипов до боеприпасов, сумела получить станки из Германии и Финляндии.

При этом ранее в США утверждали, что смогли пресечь деятельность этой сети и задержать ее участников. Министерство юстиции США обвинило сеть в работе над «крайне секретной закупочной деятельностью» в интересах ФСБ России, в том числе для управления научно-технической разведки ФСБ, а также для Минобороны и для других российских ведомств.

Вода: следующий кризис Европы

Весна едва наступила, но в Европе уже слишком сухо: ключевой резервуар, обслуживающий миллионы каталонцев, истощается; конфликт из-за воды спровоцировал столкновения во Франции, где несколько деревень больше не могут обеспечить себя водопроводной водой, а самая большая река Италии уже в апреле имеет такой низкий уровень воды, как в июне 2022-го. Politico пишет, что следующий крупный кризис Европы, вероятно, будет связан с водой.