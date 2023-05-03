Во время исполнения симфонии Чайковского у одной из зрительниц случился оргазм

Ситуации произошла в США, зрительница, во время прослушивания симфонии Чайковского испытала оргазм. События происходили в Уолт Дисней-холле в Лос-Анджелесе. Новостями поделились Los Angeles Times.

© FBM.ru

Посетительница концерта поясняет, что во время прослушивания симфонии, одна из девушек резко начала издавать громкие стоны. По словам слушателей, причиной стонов стал именно оргазм.