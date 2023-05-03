Во время исполнения симфонии Чайковского у одной из зрительниц случился оргазм
Ситуации произошла в США, зрительница, во время прослушивания симфонии Чайковского испытала оргазм. События происходили в Уолт Дисней-холле в Лос-Анджелесе. Новостями поделились Los Angeles Times.
Посетительница концерта поясняет, что во время прослушивания симфонии, одна из девушек резко начала издавать громкие стоны. По словам слушателей, причиной стонов стал именно оргазм.
Оркестр не обратил на это внимания и продолжил исполнять свое произведение.