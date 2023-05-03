Турция закрыла воздушное пространство для полетов из Армении в третьи страны

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что республика закрыла воздушное пространство для полетов из Армении в третьи страны. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам министра, решение было принято после установки памятника участникам операции «Немезис» в Ереване. Чавушоглу назвал неприемлемыми подобные действия.

Напомним, что о проблемах с транзитом армянские авиакомпании начали сообщать еще несколько дней назад. Там отмечали, что Анкара предварительно не уведомляла о запрете на полет.