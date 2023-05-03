Турция закрыла воздушное пространство для полетов из Армении в третьи страны
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что республика закрыла воздушное пространство для полетов из Армении в третьи страны. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам министра, решение было принято после установки памятника участникам операции «Немезис» в Ереване. Чавушоглу назвал неприемлемыми подобные действия.
Напомним, что о проблемах с транзитом армянские авиакомпании начали сообщать еще несколько дней назад. Там отмечали, что Анкара предварительно не уведомляла о запрете на полет.
Памятник героям операции «Немезис», которые совершили «акт возмездия» в отношении организаторов геноцида населения Армении, открыли 25 апреля. Стеллу, на которой высечены имена участников Армянского революционной федерации "Дашнакцутюн" (АРФД), установили на улице Алека Манукяна.