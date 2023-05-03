$79.96-0.5587.66-0.72

Турция закрыла воздушное пространство для полетов из Армении в третьи страны

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что республика закрыла воздушное пространство для полетов из Армении в третьи страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Турция закрыла воздушное пространство для полетов из Армении в третьи страны
© Zuma/TACC

По словам министра, решение было принято после установки памятника участникам операции «Немезис» в Ереване. Чавушоглу назвал неприемлемыми подобные действия.

Напомним, что о проблемах с транзитом армянские авиакомпании начали сообщать еще несколько дней назад. Там отмечали, что Анкара предварительно не уведомляла о запрете на полет.

В Москве произошла массовая отмена рейсов

Памятник героям операции «Немезис», которые совершили «акт возмездия» в отношении организаторов геноцида населения Армении, открыли 25 апреля. Стеллу, на которой высечены имена участников Армянского революционной федерации "Дашнакцутюн" (АРФД), установили на улице Алека Манукяна.

43
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий