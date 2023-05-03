В ЮАР задумались об иммунитете от ордера на арест МУС для глав стран

Министр юстиции ЮАР Рональд Ламола заявил, что власти страны рассмотрят возможность предоставления главам зарубежных стран иммунитета от ордеров на арест, выданных Международным уголовным судом (МУС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир SABC.

Ламола напомнил, что ЮАР подписала Римский статут и обязана исполнять решения МУС, в том числе задерживать иностранных политиков, если суд выдал ордер на их арест.

Чтобы этого избежать, Римский статут могут включить в национальное законодательство ЮАР, рассказал министр. Он сослался на опыт Великобритании и Нидерландов и заявил, что благодаря включению Римского статута в законодательство обычный дипломатический иммунитет начинает защищать глав государств от ордеров МУС.

Вопрос планируют решить до начала саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который пройдет в ЮАР в августе 2023 года при участии всех лидеров БРИКС, включая президента РФ Владимира Путина.

17 марта МУС выдал ордеры на арест президента России и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Поводом для ордеров стало дело о вывозе украинских детей в Россию, который МУС счел незаконным.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркивал, что сама постановка вопроса о выдаче этих ордеров неприемлема, так как Россия не признает юрисдикцию МУС и все его решения ничтожны с точки зрения права РФ.