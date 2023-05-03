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СМИ: президент Ирана прибыл в Сирию с первым за 13 лет визитом

Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл с визитом в Сирию. Об этом сообщило в среду утром сирийское агентство SANA.

Президент Ирана прибыл в Сирию с первым за 13 лет визитом
© globallookpress.com

По его информации, Раиси сопровождает большая делегация, в том числе главы МИД и Минобороны Хосейн Амир Абдоллахиян и Мохаммад Реза Аштияни, а также министр нефти Джавад Оуджи.

Это первый визит президента исламской республики в Сирию за 13 лет.

Как заявил во вторник глава пресс-службы правительства Ирана Али Бахадори Джахроми, основное внимание на переговорах будет сосредоточено на торгово-экономическом сотрудничестве. 28 апреля сирийская газета El Watan со ссылкой на правительственный источник сообщила, что Раиси и сирийский президент Башар Асад проведут 3-4 мая в Дамаске переговоры, посвященные укреплению двустороннего стратегического сотрудничества, в частности в сфере экономики. По данным издания, в ходе визита иранского политика будет подписан большой пакет документов.

Визит президента Ирана в Сирию проходит на фоне очередного витка эскалации арабо-израильского конфликта. Во вторник самолеты ВВС Израиля нанесли ракетные удары по позициям сирийской армии в окрестностях города Алеппо, сообщал телеканал Suria. При отражении атаки погиб один сирийский военнослужащий, еще семеро получили ранения. Кроме того, в результате нападения была повреждена взлетно-посадочная полоса в международном аэропорту Нейраб. В тот же день после смерти в израильской тюрьме объявившего голодовку активиста радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" Хадра Аднана по Израилю с территории сектора Газа было выпушено более 70 ракет, передало израильское радио Kan. В ответ израильская армия двумя волнами атак поразила военные цели радикального движения ХАМАС в палестинском анклаве.

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