Глава МВД Турции заявил о давлении на него со стороны США

"С первого же месяца, как я пришел в МВД, Америка начала оказывать на меня давление. Они сказали, что им нужны биометрические и идентификационные данные сирийцев [размещенных в Турции]. Но я им ответил, что не предоставлю эту информацию, и не дал ничего", - сказал Сойлу.