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Еще одна женщина обвинила Трампа в домогательствах

В США во время судебного процесса над экс-президентом Дональдом Трампом еще одна женщина обвинила его в домогательствах. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам 81-летней предпринимательницы Джессики Лидс, случай домогательства произошел в 1978 или 1979 году. Они находились в самолете, когда Трамп притянул ее к себе и попытался поцеловать. После этого бизнесмен схватил Лидс за грудь.

«Как будто у него было сорок миллионов рук», — вспоминает женщина.

Сам Дональд Трамп эти обвинения отвергает и отказался давать показания в суде.

Напомним, это уже не первый случай, когда женщины обвиняют Трампа в изнасиловании и домогательствах. Ранее такое признание сделала колумнистка Джейн Кэрролл. По ее словам, ситуация произошла в 1995 или 1996 году в раздевалке магазина Bergdorf Goodman на Манхэттене. Это дело до сих пор рассматривается в суде.

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