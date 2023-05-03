Еще одна женщина обвинила Трампа в домогательствах

В США во время судебного процесса над экс-президентом Дональдом Трампом еще одна женщина обвинила его в домогательствах. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам 81-летней предпринимательницы Джессики Лидс, случай домогательства произошел в 1978 или 1979 году. Они находились в самолете, когда Трамп притянул ее к себе и попытался поцеловать. После этого бизнесмен схватил Лидс за грудь.

«Как будто у него было сорок миллионов рук», — вспоминает женщина.

Сам Дональд Трамп эти обвинения отвергает и отказался давать показания в суде.