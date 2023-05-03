В Киргизии призвали США не вмешиваться в дела республики

"Судебная власть в нашей стране независимая и самостоятельно принимает решения. Никто не имеет права вмешиваться в их работу. Кыргызстан - открытая и свободная страна. У нас нет ограничений на свободу слова и свободу СМИ. В нашей стране каждый гражданин имеет право открыто выражать свое мнение и использует это право в полной мере. Такие же права есть и у всех организаций", - подчеркнул Султанбаев.