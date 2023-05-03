В Киргизии призвали США не вмешиваться в дела республики

Пресс-секретарь президента Киргизии призвал США не вмешиваться в дела республики
Пресс-секретарь президента Киргизии Эрбол Султанбаев призвал США не вмешиваться во внутренние дела республики.
"Мы считаем заявления (США о закрытии медиахолдинга Azattyk Media - прим. ТАСС) неуместными и необоснованными, призываем не вмешиваться во внутренние дела нашей страны", - написал он в среду в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), комментируя реакцию представителей США на закрытие в Киргизии медиахолдинга Azattyk Media, который является подразделением "Радио Свобода/Свободная Европа" (признано в РФ СМИ-иноагентом).
27 апреля суд Ленинского района Бишкека принял решение о закрытии медиахолдинга в Киргизии. Решение суда может быть обжаловано в вышестоящей инстанции в течение месяца. Осенью прошлого года Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии приостановило работу Azattyk Media за размещение недостоверной информации, которую потребовало удалить, однако этого сделано не было. Решение суда вызвало критику со стороны представителей властей США.
"Мы ознакомились с заявлениями главы комитета по международным делам палаты представителей конгресса, а также госдепартамента США относительно Azattyk Media. Очевидно, что они сделали свои заявления, не зная реальной ситуации на месте, так как сами они находятся вдали от Кыргызстана", - считает пресс-секретарь
Он также уверен, что Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики республики "действовало в пределах своих полномочий, предусмотренных законом за распространение ложной информации", требуя закрытия холдинга в судебных органах.
"Судебная власть в нашей стране независимая и самостоятельно принимает решения. Никто не имеет права вмешиваться в их работу. Кыргызстан - открытая и свободная страна. У нас нет ограничений на свободу слова и свободу СМИ. В нашей стране каждый гражданин имеет право открыто выражать свое мнение и использует это право в полной мере. Такие же права есть и у всех организаций", - подчеркнул Султанбаев.