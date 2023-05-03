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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в среду утром в нескольких областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
© РИА Новости

Сирены звучат в Полтавской и Харьковской областях.

В ночь со вторника на среду воздушная тревога несколько часов продолжалась в Киеве и области, а также в других семи регионах страны. Поступали сообщения о взрывах в Киеве и столичном регионе, Днепре (ранее - Днепропетровск), Кропивницком (ранее - Кировоград) и Черкасской области.

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