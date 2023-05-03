Министра финансов Франции раскритиковали за книгу с откровенной сценой
Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр столкнулся с критикой из-за своей новой книги с откровенной сценой. Как пишет Le Parisien, некоторые французы сочли, что это подрывает репутацию политика, а другие удивились, что он пишет книги, пока в стране не решаются экономические проблемы.
Новый роман Ле Мэра, «Американская фуга», посвящен пианисту Владимиру Горовицу. В коротком эротическим фрагменте книги один из персонажей рассказывает от первого лица о своих развлечениях с женщиной по имени Джулия, в частности, об анальном сексе.
«В то время, когда французы так сильно обеспокоены инфляцией (…), должна ли у нас быть минута, час, неделя свободного времени на то, чтобы писать книги с эротическими сценами», - заявил депутат Национального собрания Франции Франсуа Рюффин.
«Взрывная инфляция, миллионы людей больше не могут нормально питаться, заполнять свой холодильник, платить за квартиру. Страна борется с пенсионной реформой. Тем временем министр Брюно Ле Мэр пишет романы», - возмутился депутат Томас Портес.
Сам Ле Мэр заверил, что «предан службе французам», а писательство помогает ему сохранять баланс между работой и личной жизнью.
«Некоторые ходят в музеи, кинотеатры, концертные залы, на футбольные стадионы. Другие занимаются садоводством или ходят в походы. Что касается меня, то я пишу. Литература позволяет мне отвлечься от обыденности, сделать шаг назад и добиться нового взгляда на вещи», - объяснил министр.
«Американская фуга» - пятая книга Ле Мэра за последние четыре года, а всего с 2004 года он выпустил более десяти книг. Пост министра экономики он впервые занял в 2017 году, до этого был министром сельского хозяйства, депутатом, а начинал политическую карьеру Ле Мэр в качестве советника разных министров - сначала главы МИД, затем главы МВД, позже - советника премьер-министра.