На Украине заявили об атаке на нефтебазу в Кропивницком
Ночью на нефтебазу в Кропивницком была совершена атака, сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, в районе трех часов ночи три беспилотника «Герань-2» атаковали нефтебазу. Он уточнил, что все службы отработали оперативно, сразу же началась ликвидация последствий. В результате обстрела никто не пострадал, информация о повреждениях уточняется.
Ранее в некоторых украинских регионах была объявлена воздушная тревога. Также местные СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Черниговской областях. Кроме того, трижды за ночь прозвучали взрывы в Киеве и Киевской области. Звуки взрывов также были слышали в Днепре и Запорожье,
Напомним, атака по украинской инфраструктуре ВС РФ началась в октябре после теракта на Крымском мосту. По данным российских спецслужб за взрывом стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.