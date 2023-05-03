На Украине заявили об атаке на нефтебазу в Кропивницком

Ночью на нефтебазу в Кропивницком была совершена атака, сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович. Об этом пишет РИА Новости.

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По его словам, в районе трех часов ночи три беспилотника «Герань-2» атаковали нефтебазу. Он уточнил, что все службы отработали оперативно, сразу же началась ликвидация последствий. В результате обстрела никто не пострадал, информация о повреждениях уточняется.

Ранее в некоторых украинских регионах была объявлена воздушная тревога. Также местные СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Черниговской областях. Кроме того, трижды за ночь прозвучали взрывы в Киеве и Киевской области. Звуки взрывов также были слышали в Днепре и Запорожье,