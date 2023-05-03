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В Молдавии объяснили трудности в обороне рельефом страны

Сколько бы Молдавия не инвестировала в увеличение своих военных возможностей, этого все равно не будет достаточно для поддержания обороноспособности республики. Такое мнение высказал депутат молдавской правящей партии «Действие и солидарность» Адриан Кептонар, его слова передает Telegram-канал «Sputnik Молдова».

В Молдавии объяснили трудности в обороне рельефом страны
© Lenta.ru

«Мы очень маленькая страна, рельеф нашей страны не позволяет иметь оборонительного преимущества. Наш единственный шанс быть интегрированными в более широкую систему», — сказал он.

Ранее председатель парламента республики, лидер «Действия и солидарности» Игорь Гросу заявил, что жителей Молдавии будет ждать наказание за ношение георгиевской ленточки, поскольку она является «символом государства-агрессора».

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