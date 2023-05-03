Зеленский раскритиковал Белый дом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что узнал об утечке конфиденциальных документов Пентагона из СМИ. Он осудил Вашингтон за то, что они не уведомили его об этом инциденте. Об этом пишет газета The Washington Post, передает РИА Новости.

Зеленский сообщил, что узнал о сливе секретных данных Пентагона в сеть только из новостей.

«Я заранее не получал информации ни из Белого дома, ни из Пентагона. <...> У нас не было такой информации. Лично у меня не было. Это определенно плохая история», — сказал он.

Глава Украины отметил, что этот случай стал пятном на репутации США и Белого дома.

Ранее в СМИ появились документы, которые признали утечкой материалов Пентагона и разведывательных сил США. При этом в слитых данных описывалось состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению.