Украина скрывает от своих союзников детали контрнаступления из-за утечки в США

Киев скрывает от США и Европы детали планируемого контрнаступления, чтобы предотвратить утечку секретной информации, которая может поставить всю операцию под угрозу. К такому выводу пришла газета Politico со ссылкой на свои источники, передает ТАСС.

Издание пишет, что Украина назвала слив секретных документов Министерства обороны и разведывательных сил США одной из причин, по которой Киев решил не делиться информацией о весеннем контрнаступлении. Киев держит в секрете сроки операции, а также численность и расположение войск, которые должны принять в ней участие.

В распространенных в социальных сетях материалах приводится различная информация о ходе конфликта на Украине, включая позиции солдат, запасы оружия и предполагаемые потери. В течение нескольких дней после утечки Вашингтон пытался заверить Украину и союзников в Европе, что они уже приняли меры и подобных инцидентов в будущем не предвидится.