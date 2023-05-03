Украина скрывает от своих союзников детали контрнаступления из-за утечки в США
Киев скрывает от США и Европы детали планируемого контрнаступления, чтобы предотвратить утечку секретной информации, которая может поставить всю операцию под угрозу. К такому выводу пришла газета Politico со ссылкой на свои источники, передает ТАСС.
Издание пишет, что Украина назвала слив секретных документов Министерства обороны и разведывательных сил США одной из причин, по которой Киев решил не делиться информацией о весеннем контрнаступлении. Киев держит в секрете сроки операции, а также численность и расположение войск, которые должны принять в ней участие.
В распространенных в социальных сетях материалах приводится различная информация о ходе конфликта на Украине, включая позиции солдат, запасы оружия и предполагаемые потери. В течение нескольких дней после утечки Вашингтон пытался заверить Украину и союзников в Европе, что они уже приняли меры и подобных инцидентов в будущем не предвидится.
Politico напоминает, что Украина пока еще предоставляет США и Европе некоторые основные разведывательные данные. Однако Киев намерен не допустить распространение информации о контрнаступлении, чтобы не поставить под угрозу всю операцию. Источник сообщил изданию, что правительство Украины скрывает подробности о контрнаступлении даже от своих законодателей.