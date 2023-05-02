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Джонсон призвал правительство Британии помочь Украине со вступлением в НАТО

Правительство Великобритании должно помочь Украине получить членство в НАТО. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Борис Джонсон.

Джонсон призвал правительство Британии помочь Украине вступить в НАТО
© globallookpress.com

«Саммит НАТО, который пройдет этим летом в Вильнюсе, будет важным испытанием готовности НАТО выполнить свои давние обязательства перед Украиной», — сказал Джонсон в Палате общин британского парламента. Видеозапись трансляции с заседания он опубликовал на своей странице в соцсети Twitter. Он отметил, что к этому сроку Киеву должны предложить выполнить все условия, чтобы в кратчайшие сроки вступить в альянс.

Глава МИД Украины рассказал, от кого зависит вступление страны в НАТО

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение посетить саммит альянса в Вильнюсе, который должен состояться 11—12 июля, передает RT. Власти Киева разочарованы тем, что не имеют четких перспектив относительно вступления в НАТО, пишет немецкое издание STIMME.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже потребовал от НАТО сроки вступления страны ы в альянс. Намерения блока позволить Украине вступить в Североатлантический альянс подтверждает агрессивную сущность блока, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вступление Украины в Евросоюз может привести к распаду альянса, поскольку ЕС не умеет решать глобальные проблемы, пишет Bloomberg.

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