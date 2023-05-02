Джонсон призвал правительство Британии помочь Украине вступить в НАТО

«Саммит НАТО, который пройдет этим летом в Вильнюсе, будет важным испытанием готовности НАТО выполнить свои давние обязательства перед Украиной», — сказал Джонсон в Палате общин британского парламента. Видеозапись трансляции с заседания он опубликовал на своей странице в соцсети Twitter. Он отметил, что к этому сроку Киеву должны предложить выполнить все условия, чтобы в кратчайшие сроки вступить в альянс.