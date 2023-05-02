Госдеп: конфликт вокруг Тайваня будет иметь серьезные последствия для мира

Конфликт вокруг Тайваня не входит ни в чьи интересы, в том числе Китая, поскольку он будет иметь серьезные последствия для всего мира. Об этом во вторник заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

"Ни в чьих интересах, включая КНР, предпринимать поспешные действия, которые приведут к конфликту. Это событие имело бы серьезные последствия для всего мира, если оно произойдет. <...>. Я бы хотел добавить, что мы нацелены не только на поддержание мира и стабильности, но и на сдерживание. И мы считаем, что оно включает в себя широкий спектр усилий", - сказал дипломат, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

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По словам Критенбринка, Соединенные Штаты стремятся ускорить поставки Тайваню "вооружений оборонительного характера", а также проводят консультации по вопросам обороны и сдерживания. Дипломат отметил, что благодаря помощи США Тайвань сделал "очень много для повышения собственной обороноспособности".

"Также мы работаем с партнерами по всему миру, которые, как и мы, заинтересованы в поддержании мира и стабильности, чтобы мы могли наращивать [возможности по] сдерживанию и в этом направлении", - указал он.

О ситуации вокруг Тайваня

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров является одной из китайских провинций.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Провозглашая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет на остров вооружения. Напряженность в регионе Тайваньского пролива серьезно обострилась после того, как 2-3 августа 2022 года на острове побывала тогдашний спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.