В Сумской области прозвучали взрывы

В Сумской области (север Украины) звучат взрывы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.

По данным агентства, в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье также слышны звуки взрывов и стрельбы из стрелкового оружия.

В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. Власти призывают жителей населенных пунктов находиться в укрытиях.