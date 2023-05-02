В Сумской области прозвучали взрывы
В Сумской области (север Украины) звучат взрывы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.
По данным агентства, в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье также слышны звуки взрывов и стрельбы из стрелкового оружия.
В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. Власти призывают жителей населенных пунктов находиться в укрытиях.
Напомним, что в ночь на 1 мая сирены звучали по всей территории Украины. Второго мая они срабатывали в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.