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В Сумской области прозвучали взрывы

В Сумской области (север Украины) звучат взрывы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.

В Сумской области прозвучали взрывы
© globallookpress.com

По данным агентства, в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье также слышны звуки взрывов и стрельбы из стрелкового оружия.

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В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. Власти призывают жителей населенных пунктов находиться в укрытиях.

Напомним, что в ночь на 1 мая сирены звучали по всей территории Украины. Второго мая они срабатывали в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

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