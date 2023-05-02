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Зеленский анонсировал новый большой пакет санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по усилению санкционных режимов против России и анонсировал новый пакет санкций против Москвы. Слова лидера Украины приводит Telegram-канал Klymenko Time.

Зеленский анонсировал новый большой пакет санкций против России
© lenta.ru

«Внимательно следим за тем, как Россия пытается обходить санкции. Фиксируем каждое такое направление. Готовим большой санкционный пакет — решение уже скоро», — сказал Зеленский.

Зеленский захотел продлить мобилизацию на три месяца

Ранее глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил, что членство республики в НАТО зависит от решениях четырех стран-членов Североатлантического альянса. При этом он воздержался от названий этих государств.

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