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Глава МИД Украины рассказал, от кого зависит вступление страны в НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение о членстве Украины в НАТО зависит от четырех стран-членов альянса, причем одна из них «особенно большая и важная». Заявление было сделано дипломатом в интервью украинскому изданию «1+1».

При этом глава внешнеполитического ведомства Украины отметил, что одна из четырех упомянутых стран «начала колебаться» по поводу членства Украины.

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Ранее в издании Le Monde отметили, что из всей НАТО США относятся к вступлению Украины в альянс «наиболее враждебно».

Отмечается, что активными сторонниками вступления Украины в НАТО являются Литва, Латвия, Эстония и Польша, а против наиболее активно выступают США и ФРГ. При этом Франция пытается найти компромиссное решение.

30 апреля президент Литвы Науседа напомнил, что присоединение Украины к НАТО во время конфликта невозможно. По словам политика, вопрос присоединения Украины к НАТО будет одним из самых сложных на саммите альянса, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

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