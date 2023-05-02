Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение о членстве Украины в НАТО зависит от четырех стран-членов альянса, причем одна из них «особенно большая и важная». Заявление было сделано дипломатом в интервью украинскому изданию «1+1».

При этом глава внешнеполитического ведомства Украины отметил, что одна из четырех упомянутых стран «начала колебаться» по поводу членства Украины.

Ранее в издании Le Monde отметили, что из всей НАТО США относятся к вступлению Украины в альянс «наиболее враждебно».

Отмечается, что активными сторонниками вступления Украины в НАТО являются Литва, Латвия, Эстония и Польша, а против наиболее активно выступают США и ФРГ. При этом Франция пытается найти компромиссное решение.