$79.96-0.5587.66-0.72

Экоактивисты перекрыли центр Вены

Активисты экологического движения Letzte Generation перекрыли движение транспорта на дороге в центре Вены. Протестующие требуют от австрийских властей принять меры по защите климата. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте движения.

Экоактивисты перекрыли центр Вены
© Lenta.ru

«Люди Letzte Generation протестуют вместе с многочисленными сторонниками в рамках майской волны протестов. Группа митингующих в настоящее время со скоростью улитки движется по улице Опернринг», — говорится в публикации.

Экоактивисты требуют ограничить максимальную скорость движения на трассах до 100 километров в час. По словам протестующих, человечество катится в климатическую пропасть — если не принять меры, то катастрофических последствий не удастся избежать.

«Мы — пожарная сигнализация спящего общества и последнее поколение, которое еще может принять какие-либо меры», — заявили активисты и добавили, что властям следует немедленно начать действовать.

Ранее активисты Letzte Generation захотели провести масштабные демонстрации в Берлине и «парализовать» город на две недели. Уточнялось, что участники акции собираются приклеить себя к дорогам, препятствуя движению транспорта, и устроить протестные шествия.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий