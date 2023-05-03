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ТАСС: ЕС намерен сделать производство оружия одним из приоритетов своей экономики

Еврокомиссия разрабатывает пакет документов по ускоренной милитаризации экономики Евросоюза, который в ближайшем будущем сделает производство боеприпасов и вооружений одним из приоритетных направлений развития экономики ЕС наряду с зеленой энергетикой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

ЕС намерен сделать производство оружия одним из приоритетов своей экономики
© Global Look Press

В публикации отмечается, что в рамках этого же пакета документов Еврокомиссия представит инициативу по развертыванию производства артиллерийских боеприпасов и ракет, в которые институты ЕС и страны сообщества инвестируют 1,5 млрд евро. Собеседник агентства подчеркивает, что ЕК согласовывает с государствами ЕС инициативу о приоритетном финансировании военной промышленности, в первую очередь производства боеприпасов.

"ЕК предлагает предоставлять странам ЕС, которые инвестируют значительные суммы в развитие военной промышленности, изъятия из принятых в сообществе норм бюджетного дефицита и уровня госдолга, что позволит государствам активнее привлекать средства на военное строительство", — подчеркнул источник. Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе рабочей поездки в Пекин от лица Евросоюза выразила надежду, что Китай не будет прямо или косвенно поставлять оружие России.

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