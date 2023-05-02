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В ПЦУ заявили о планах проведения календарной реформы

Раскольническая Православная церковь Украины намеревается в мае принять так называемую «календарную реформу», рассказал руководитель ПЦУ Епифаний. Об этом пишет РИА «Новости».

В ПЦУ заявили о планах проведения календарной реформы
© globallookpress.com

Епифаний пояснил, что работа над календарной реформой идет на протяжении многих лет. Он уточнил, что ПЦУ продумала особую стратегию, направленную на то, чтобы подготовить верующих к этой реформе.

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Глава ПЦУ подчеркнул, что одной из ключевых целей при внедрении изменений является сохранение церковного единства.

По его словам, приходы уже получили право выбирать, какого календаря (Юлианского или Григорианского) им придерживаться.

Реализация реформы, заметил Епифаний, якобы позволит решить ряд важных церковных вопросов, в частности, даст возможность избежать в дальнейшем смещения важных церковных праздников.

По предварительным данным, в рамках реформы планируется перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря.

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