Рада официально ввела термин "рашизм"

Верховная рада Украины официально ввела в оборот термин «рашизм». Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Рады. В нем «рашизм» определяется как «новая разновидность тоталитарной идеологии и практики, лежащего в основе режима, сформировавшегося в Российской Федерации».

В поддержку заявления проголосовал 281 депутат Верховной рады, 57 — воздержались.

Признаками «рашизма» названы милитаризм, сакрализация институтов государства, а также возвеличивание России и россиян «за счет насильственного угнетения и/или отрицания существования других народов», сообщает украинское издание «Страна.ua».