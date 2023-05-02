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Верховная Рада Украины официально ввела термин "рашизм"

Верховная рада Украины официально ввела в оборот термин «рашизм». Об этом сообщает РИА Новости.

Рада официально ввела термин "рашизм"
© РИА Новости

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Рады. В нем «рашизм» определяется как «новая разновидность тоталитарной идеологии и практики, лежащего в основе режима, сформировавшегося в Российской Федерации».

В поддержку заявления проголосовал 281 депутат Верховной рады, 57 — воздержались.

Признаками «рашизма» названы милитаризм, сакрализация институтов государства, а также возвеличивание России и россиян «за счет насильственного угнетения и/или отрицания существования других народов», сообщает украинское издание «Страна.ua».

В числе авторов проекта заявления были депутаты из рядов правящей партии Украины «Слуга народа». Полное название законопроекта — «Об определении существующего в Российской Федерации политического режима как рашизма и осуждении его идеологических основ и общественных практик как тоталитарных и человеконенавистнических».

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