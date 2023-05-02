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Украина вышла из соглашения СНГ по борьбе с преступностью на транспорте

Киев вышел из соглашения о сотрудничестве государств — участников СНГ в борьбе с преступностью на транспорте. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук, передает «Газета.ru».

Украина вышла из соглашения СНГ по борьбе с преступностью на транспорте
© globallookpress.com

Политик напомнил, что соглашение действовало с 15 сентября 2004 года. Страны СНГ подписали его в казахстанской столице Астане.

Ранее стало известно, что Верховная рада одобрила выход страны из еще трех соглашений содружества. Разрыв договоров Украина начала после выхода из СНГ в 2018 году.

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