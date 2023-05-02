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В США выросло число отравлений марихуаной среди домашних питомцев

Собаки страдают от отравления марихуаной из-за неправильно утилизированных сигарет с этим веществом, сообщает Fox News.

В США выросло число отравлений марихуаной среди домашних питомцев
© Газета.Ru

Той-пудель из Нью-Йорка стал спотыкаться, когда вернулся с прогулки. Вскоре он уже едва мог стоять, и хозяйка повезла его к ветеринару. Доктор сказал, что пес находится в наркотическом опьянении. Выяснилось, что перед этим улице он нашел выброшенную сигарету с марихуаной и съел ее. Его хозяйка пожаловалась на то, что люди выбрасывают недокуренные сигареты с наркотиком прямо на тротуары. В городе теперь можно употреблять каннабис в общественных местах, поэтому все больше собак натыкаются на выброшенные наркотикосодержащие пастилки и закономерно получают отравление.

Это вызывает тревогу у ветеринаров, которые считают, что курильщики забывают о вреде, который они могут нанести своим мусором. Отравления марихуаной почти никогда не приводят к летальному исходу, но, по словам докторов, раньше были редкостью среди домашних животных и до недавнего времени чаще происходили дома, когда питомцы попадали в тайники своих хозяев.

За первые три месяца 2023 года ветеринар сообщила о шести случаях уличных отравлений собак, столько же раз она сталкивалась с подобным в течение тридцати лет. Известно, что уже 2022 году было зарегистрировано на 11% больше случаев, чем в 2021 году — больше 6 тыс. случаев, а за последние пять лет рост составил 300%.

Во многих случаях владельцы не знают, что их собаки съели остаток марихуаны, пока у животных не появятся признаки отравления. И даже тогда хозяева могут не понимать, что происходит с их питомцами.

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