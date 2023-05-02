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В США заявили о готовности к разговору с Китаем

Соединенные Штаты готовы к разговору с Китаем и признают необходимость налаживания более эффективных каналов связи. Об этом заявил посол США в КНР Николас Бернс, передает ТАСС.

В США заявили о готовности к разговору с Китаем
© Lenta.ru

«Нам нужны более эффективные каналы [связи] между двумя правительствами, более глубокие каналы. Мы готовы к разговору. И это особенно важно сделать, когда у [обеих стран] есть большие проблемы, есть большие разногласия в отношениях», — указал он, отметив, что США никогда не стеснялись вести переговоры.

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Говоря о сроках визита госсекретаря Энтони Блинкена в Китай, дипломат отметил, что запланированную поездку пришлось отложить из-за инцидента с китайским аэростатом. При этом Блинкен обязательно посетит КНР, когда «условия будут подходящими для его визита». Наконец, Бернс подчеркнул, что Вашингтон не хочет возвращаться к холодной войне с Пекином, в двусторонних отношениях необходима стабильность.

Ранее Блинкен призвал Китай четко определить свои намерения по улучшению отношений с США.

5 февраля, после нескольких дней наблюдения за летающим объектом в небе над США, военные сбили над Южной Каролиной китайский аэростат. В Китае заверили, что аэростат был гражданским и отклонился от курса из-за ветра, но власти США утверждают, что он был шпионским. При этом президент США Джо Байден позднее заявил, что отношения Соединенных Штатов и Китая сильно не пострадали после инцидента.

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