В Гагаузии огласили итоги выборов главы автономии

Наибольшее количество голосов на выборах главы Гагаузской автономии на юге Молдавии набрала кандидат от оппозиционной партии «Шор» Евгения Гуцул, сообщается на Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

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Голоса распределились следующим образом: Гуцул поддержали 14890 избирателей (26,47 процента), Григорий Узун — 14849 (26,40 процента). Таким образом, они проходят во второй тур выборов главы Гагаузии, который пройдет 14 мая.

Ранее председатель ЦИК Яна Коваленко сообщила, что в ведомство не поступало жалоб по нарушению избирательного процесса и хода голосования.