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В Гагаузии огласили итоги выборов главы автономии

Наибольшее количество голосов на выборах главы Гагаузской автономии на юге Молдавии набрала кандидат от оппозиционной партии «Шор» Евгения Гуцул, сообщается на Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В Гагаузии огласили итоги выборов главы автономии
© Lenta.ru

Голоса распределились следующим образом: Гуцул поддержали 14890 избирателей (26,47 процента), Григорий Узун — 14849 (26,40 процента). Таким образом, они проходят во второй тур выборов главы Гагаузии, который пройдет 14 мая.

Ранее председатель ЦИК Яна Коваленко сообщила, что в ведомство не поступало жалоб по нарушению избирательного процесса и хода голосования.

Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. После вооруженного конфликта с молдавскими националистами в середине 1990-х регион получил особый статус, но не стал выходить из состава страны.

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