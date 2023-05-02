Вучич заявил, что все "воротилы Запада" настроены против Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил перед встречей с премьер-министром Косово Альбином Курти в Брюсселе, что все «воротилы Запада» против Сербии, но на ее стороне закон и справедливость.

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Вучич разместил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, записанное в самолете, в котором он заявил, что в течение нескольких дней, Курти ведет «жестокую и грязную» кампанию против Сербии.

«Они угрожают Сербии, напоминают о былых временах, рассказывают о своей борьбе за свободу, забывая, что сербы боролись за свободу не только против террористов, но и против натовских агрессоров», - отметил Вучич.

Президент Сербии добавил, что сегодняшние переговоры будут сложными.

«Против нас все воротилы на Западе. Однако на нашей стороне закон и справедливость», - подчеркнул он.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что представители ЕС и Запада 10 лет обманывали его на переговорах по Косово.