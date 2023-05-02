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В Запорожье прозвучал мощный взрыв

В городе Запорожье прозвучал мощный взрыв. О погибших и пострадавших не сообщается, пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

В Запорожье прозвучал мощный взрыв
© РИА Новости

По данным агентства, накануне воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областях.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал ранее, что в городе прозвучало как минимум три взрыва.

Политик предположил, что причиной двух взрывов является «неудачная работа криворукого ПВО ВСУ». Он выразил надежду, что при падении ракет не пострадали его земляки.

Третий взрыв, очень мощный, прозвучал в районе Запорожского абразивного комбината, уточнил Рогов. Он добавил, что на месте взрыва начал подниматься чёрный дым.

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