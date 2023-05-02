В Запорожье прозвучал мощный взрыв

В городе Запорожье прозвучал мощный взрыв. О погибших и пострадавших не сообщается, пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, накануне воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областях.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал ранее, что в городе прозвучало как минимум три взрыва.

Политик предположил, что причиной двух взрывов является «неудачная работа криворукого ПВО ВСУ». Он выразил надежду, что при падении ракет не пострадали его земляки.