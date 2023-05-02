Посол США: Вашингтон не хочет возвращения к "холодной войне" с Китаем

Власти США готовы к обсуждению спорных моментов с Китаем, заявил американский посол в Пекине Николас Бернс. По его словам, Вашингтон не желает возвращения к "холодной войне" с КНР. "Нам нужны более эффективные каналы [связи] между двумя правительствами, более глубокие каналы. Мы готовы к разговору. И это особенно важно сделать, когда у [обеих стран] есть большие проблемы, есть большие разногласия в отношениях Мы не хотим возвращаться к "холодной войне" с Китаем. И нам нужна большая стабильность в этих отношениях", - цитирует слова Бернса ТАСС. Как указал посол США, американская сторона "никогда не стеснялась" переговорного процесса и рассчитывает, что Китай пойдет на встречу. При этом он ушел от ответа на вопрос, когда можно ожидать отложенного визита американского госсекретаря Энтони Блинкена в КНР. "Блинкен должен был посетить Китай 5 и 6 февраля. Ему пришлось отложить поездку 3 февраля из-за инцидента с аэростатом. И он сказал - и я говорил об этом китайской стороне, - что он приедет сюда, когда условия будут подходящими для его визита. Мы возвращаемся к основному вопросу о контактах между двумя правительствами. Мы убеждены в том, что нам нужны более надежные и последовательные каналы связи", - подчеркнул Бернс. Ранее сообщалось, что в Австралии указали на преимущество КНР над США в Юго-Восточной Азии.