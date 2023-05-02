Президент Ирана впервые за 10 лет посетит Сирию
Президент Ирана Эбрахим Раиси посетит Сирию с двухдневным официальным визитом. Как сообщает агентство SANA, иранский президент прибудет в Дамаск 3 мая во главе делегации высокого уровня. Это будет первый визит иранского президента в Сирию за последние 10 лет.
«В ходе визита Раиси встретится со своим коллегой президентом Башаром Асадом и проведет с ним переговоры, касающиеся двусторонних отношений», — говорится в сообщении.
Ожидается, что Раиси и Асад обсудят политические и экономические вопросы, а также «позитивные события в регионе».
Ранее сообщалось, что президент Ирана Эбрахим Раиси намерен отметить в Дамаске победу сил сопротивления в борьбе с терроризмом.
9 апреля президенты Сирии и Ирана Башар Асад и Ибрагим Раиси в рамках телефонного разговора сошлись во мнении о постепенном исчезновении однополярного мира.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США, как и ранее, не хотят видеть, как другие страны нормализуют отношения с сирийским президентом Башаром Асадом.