Токаев пригласил Макрона посетить Казахстан

"Вы прибыли со специальным посланием от президента Эмманюэля Макрона. Пожалуйста, передайте ему мои наилучшие пожелания и слова искреннего уважения. Мы будем рады видеть его здесь с государственным визитом в любое удобное для него время. Считаю, что этот визит придаст серьезный импульс развитию нашего взаимовыгодного партнерства во многих областях. Франция - наш крупнейший партнер в Европе. Твердо убежден, что мы располагаем большими возможностями для дальнейшего сотрудничества", - заявил Токаев.