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Токаев пригласил Макрона посетить Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил своего французского коллегу Эмманюэля Макрона посетить республику с государственным визитом в любое удобное для него время. Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы казахстанского государства по итогам его встречи в Астане с министром-делегатом, отвечающим за внешнюю торговлю, сопредседателем казахстанско-французской межправительственной комиссии Оливье Бехтом.

Токаев пригласил Макрона посетить Казахстан
© globallookpress.com

"Вы прибыли со специальным посланием от президента Эмманюэля Макрона. Пожалуйста, передайте ему мои наилучшие пожелания и слова искреннего уважения. Мы будем рады видеть его здесь с государственным визитом в любое удобное для него время. Считаю, что этот визит придаст серьезный импульс развитию нашего взаимовыгодного партнерства во многих областях. Франция - наш крупнейший партнер в Европе. Твердо убежден, что мы располагаем большими возможностями для дальнейшего сотрудничества", - заявил Токаев.

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Он также выразил готовность обеспечить все необходимые условия для более широкого присутствия французского бизнеса на рынке Казахстана, особенно в сферах нефтегазохимии, зеленой энергетики, авиационной и обрабатывающей промышленности, транспорта и логистики.

В свою очередь Бехт с удовлетворением отметил динамичное развитие сотрудничества между Казахстаном и Францией.

"Ваш официальный визит в Париж в ноябре прошлого года был весьма успешным, он придал реальный политический импульс двусторонним отношениям. Знаю, что наш президент придает большое значение своим прекрасным отношениям с вами, что позволяет проводить обстоятельные беседы по самым важным международным вопросам. Поэтому он попросил меня приложить максимум усилий для развития нашего партнерства. Ваша страна является надежным партнером, дружественным государством и единственной страной в Центральной Азии, с которой у нас установлено стратегическое партнерство", - сказал министр-делегат.

По данным пресс-службы президента Казахстана, на встрече стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

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