В Казахстане депутат сложила полномочия после комментария о Зеленском

«Я не хочу своими действиями навлечь тень на миролюбивую политику нашей страны. За эти дни я многое обдумала и глубоко понимаю чувства всех, кто осуждает мой поступок. (…) Мой комментарий был неуместным в свете сегодняшних непростых событий. (…) Я принимаю решение о сложении депутатских полномочий», — заявила она.