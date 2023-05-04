Названа опасность продления зерновой сделки для России

Военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников в беседе с Ura.ru Украины (ВСУ) продолжат использовать гуманитарный коридор, совершая атаки на российский флот с помощью британских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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«Украинская сторона испытывает долготерпение Москвы на прочность, в том числе и по вопросам зерновой сделки. На мой взгляд, нужно эту ситуацию обсуждать на площадке организации ООН», — заявил он.

Эксперт считает, что в том случае, если перевозящие продовольствие транспортные суда будут подвергнуты опасности, необходимо прекращать дальнейшую реализацию договоренностей. Иванников отметил, что данная ситуация является опасной для ВМФ России, поскольку применяемые ВСУ западные дроны являются очень качественными и способны нанести серьезный ущерб.

Он выступил с предложением о продлении зерновой сделки только в том случае, если нарушение условий соглашения будет уголовно наказуемо и данный механизм будет нормально работать.