В Швеции назвали Евросоюз смирительной рубашкой для страны

«Политики и бюрократы из других стран, которых мы не можем избирать или смещать, сегодня имеют большее влияние на шведское законодательство, чем я и мои избранные коллеги в шведском риксдаге. Это означает, что немецкие, польские или французские политики могут на практике решить, какую машину вам будет разрешено купить, насколько дорогим будет бензин или какие деревья вам будет разрешено срубить на вашей собственной земле», - заявил он.