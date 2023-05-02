В Швеции назвали Евросоюз смирительной рубашкой для страны

Европейский Союз начинает быть похожим на смирительную рубашку для Швеции. Об этом заявил лидер партии «Шведские демократы» Йимми Окессон в статье для газеты Aftonbladet.
По его словам, власть медленно переходит из Швеции в Брюссель. «Членство в ЕС начинает опасно походить на смирительную рубашку», — отмечает политик.
По его мнению, Швеция «просто отдала значительную часть нашего права решать за себя». Окессон уверен, что более 60 процентов всех решений в шведских муниципалитетах и регионах зависят от решений ЕС.
«Политики и бюрократы из других стран, которых мы не можем избирать или смещать, сегодня имеют большее влияние на шведское законодательство, чем я и мои избранные коллеги в шведском риксдаге. Это означает, что немецкие, польские или французские политики могут на практике решить, какую машину вам будет разрешено купить, насколько дорогим будет бензин или какие деревья вам будет разрешено срубить на вашей собственной земле», - заявил он.
Шведский политик считает, что всеобщие выборы в Швеции скоро не будут иметь никакого значения.
«Швеция должна ставить шведские интересы на первое место. У нас есть обширные проблемы внутри наших границ, которым мы должны уделить все свое внимание. Нам нужно изменить наш подход к ЕС и перестать быть такими наивными в нашем взгляде на европейское сотрудничество», — написал Окессон.
Ранее обозреватель немецкого журнала Focus Томас Ягер высказал мнение, что попытки Европейского союза повлиять на мировую ситуацию в будущем миропорядке является самообманом.
Издание Politico писало, что решение Польши, Венгрии и Словакии о введении запретов на импорт украинской сельскохозяйственной продукции угрожает «хрупкой солидарности» ЕС в поддержке Украины.