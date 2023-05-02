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Власти Туркмении разрабатывают план сотрудничества с США

Власти Туркмении разработают план сотрудничества с Соединенными Штатами на 2023–2024 годы. Об этом пишет газета правительства страны «Нейтральный Туркменистан».

Власти Туркмении разрабатывают план сотрудничества с США
© РИА Новости

План, в частности, будет включать организацию визитов различного уровня между двумя странами. Газета отмечает, что глава Министерства иностранных дел Туркмении Рашид Мередов находился с визитом в США 23-24 апреля. После этой поездки он вынес на рассмотрение президента страны Сердара Бердымухамедова предложения о создании дорожной карты сотрудничества между странами.

В свою очередь, уточняет издание, Бердымухамедов отметил дружественный характер диалога с США, «который в последние годы обрел новое наполнение». Он заявил, что внешняя политика Туркмении основана «на принципах миролюбия, позитивного нейтралитета и конструктивного международного сотрудничества», а страна «всегда открыта для плодотворного взаимодействия со всеми заинтересованными зарубежными партнерами» и одобрил предложения главы МИД.

Ранее национальный лидер туркменского народа, председатель Халк маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком заявил, что Туркмения заинтересована в сотрудничестве с Россией в экологии и водном хозяйстве.

28 апреля министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что США и их союзники под предлогом помощи в борьбе с терроризмом стремятся восстановить свое военное присутствие в странах Центральной Азии.

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