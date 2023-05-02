Забастовка учителей началась по всей Англии

Забастовка учителей сейчас проходит во вторник, 2 мая, по всей Англии, заявили в профсоюзе «Национальный союз образования» (NEU). Об этом сообщает «Си-эн-эн» (CNN).

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До этого власти предлагали сотрудникам учебных заведений выплаты в 1 тыс. фунтов стерлингов в нынешнем учебном году и повышение зарплаты на 4,3% в будущем.

Члены британского национального профсоюза образования в апреле отклонили вышеупомянутые предложения властей, оценив как оскорбительные.

Профсоюз стал размещать снимки с участниками пикетов в разных городах страны, в том числе в Манчестере, Бирмингеме, Уоррингтоне.

Участники масштабной акции вышли с флагами и плакатами, на которых содержится требование повысить им заработную плату.

Примерное число участников забастовки учителей в Англии сейчас не приводится.