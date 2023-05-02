"Турции свойственна некоторая политическая волатильность, поэтому мы можем говорить о том, что могут возникнуть небольшие акции протеста. Однако в настоящий момент полагать, что оппоненты Эрдогана поднимут какую-то политическую волну, было бы перебором. Сейчас предпосылок к тому, чтобы существенное количество граждан Турции приняли бы участие в каких-то политических волнениях или протестных акциях, все-таки нет. Ситуация в этом плане стабильна. При этом надо понимать, что Турция - специфическая страна, где сильны идеологические и религиозные факторы, поэтому "заигрывания" на этой почве, безусловно, будут. Население страны могут попытаться использовать для того, чтобы продемонстрировать политическую позицию. Но это не будет массово, это не будет иметь политического результата", — сказал собеседник.