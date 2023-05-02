Политолог оценил вероятность второго тура президентских выборов в Турции
Политолог Дмитрий Леви в разговоре с Рамблером прокомментировал предстоящие выборы президента Турции. Эксперт выразил мнение, что на них состоится второй тур, фаворитом которого является действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.
Сейчас доля неопределенности в турецкой политике не очень велика. Можно ожидать хороших для Эрдогана результатов выборов, несмотря на некоторый спад уровня его поддержки, который произошел после стихийных бедствий, экономических и политических потрясений.
Уровень поддержки Эрдогана в Турции остается высоким, поэтому говорить о том, что второй тур выборов обязательно состоится, нельзя. В этом вопросе остается определенная интрига. Но я ожидаю, что второй тур все-таки будет, при этом не сомневаюсь, что президентское кресло останется за Эрдоганом. В данном случае он - кандидат-фаворит.Дмитрий Леви Доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), политолог
По словам эксперта, сообщения об ухудшении состояния здоровья Эрдогана, которому 26 апреля стало плохо во время интервью на одном их турецких телеканалов, не отразятся на рейтинге политика.
"Турция - это не Соединенные Штаты, где политический лидер должен демонстрировать жизненную энергию. Там к этому вопросу относятся иначе - более консервативно. Туркам важна не внешняя картинка, а некий политический посыл и политический символ, который собой несет сам Эрдоган. Поэтому турки голосуют, скорее, за политическую стабильность, за поиск баланса сил, нежели за улучшение отношений с Западом и за инновации в экономике. В этом плане здоровье Эрдогана, которого турки воспринимают как политика "с жесткой рукой", вряд ли станет определяющим фактором в ходе голосования. Если не будет сообщений о критичных ситуациях, например о госпитализации и больничном режиме Эрдогана, то фактор останется вторичным", — заявил Леви.
Эксперт также высказался о начавшемся голосовании среди граждан Турции, проживающих за пределами страны.
"Ситуация с голосованием турков, проживающих за пределами страны (преимущественно в США и Европе), более сложная. В последние годы расклад сил и отношение к Эрдогану изменились... Традиционно турки, покинувшие территорию страны, проявляют сбалансированную позицию. Они голосуют не столько за Эрдогана, сколько за его оппонентов. Поэтому они создают определенное политическое давление. Однако поскольку доля таких избирателей невелика, их голоса ничего радикально не изменят", — отметил аналитик.
Вместе с тем политолог ответил на вопрос о возможности возникновения в Турции митингов и акций протеста после объявления результатов выборов.
"Турции свойственна некоторая политическая волатильность, поэтому мы можем говорить о том, что могут возникнуть небольшие акции протеста. Однако в настоящий момент полагать, что оппоненты Эрдогана поднимут какую-то политическую волну, было бы перебором. Сейчас предпосылок к тому, чтобы существенное количество граждан Турции приняли бы участие в каких-то политических волнениях или протестных акциях, все-таки нет. Ситуация в этом плане стабильна. При этом надо понимать, что Турция - специфическая страна, где сильны идеологические и религиозные факторы, поэтому "заигрывания" на этой почве, безусловно, будут. Население страны могут попытаться использовать для того, чтобы продемонстрировать политическую позицию. Но это не будет массово, это не будет иметь политического результата", — сказал собеседник.
Ранее авторы газета Hürriyet отмечали, что вероятность второго тура выборов президента Турции составляет более 50 процентов.