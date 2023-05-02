В Киеве переименовали улицу, названную в честь советского полковника Степана Шутова

Власти Киева переименовали улицу, названную в честь советского полковника Степана Шутова — участника Гражданской войны (1917-1922 гг.) и Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Об этом сообщается на сайте городской администрации.

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Теперь улица носит название Грушецкая — от названия исторической местности Грушки.

Демонтаж памятников, связанных с российской и советской историей, а также переименования улиц начались на Украине в 2015 году. В республике активно начали демонтировать памятники императрице Екатерине Второй, полководцу Александру Суворову, поэту Александру Пушкину, героям Великой Отечественной войны и т.д.

Ранее сообщалось, что власти подконтрольного Киеву города Запорожья переименовали 12 улиц, связанных с Россией и Белоруссией.