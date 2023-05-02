ВОЗ расценила связанный с захватом в Судане биолаборатории риск

"Мы провели оценку риска, и риск рассматривается как умеренный, поскольку лаборатория не может обеспечивать свои основные функции [анализы и диагностику] ввиду отсутствия топлива и персонала", - сказал Яшаревич. Как подчеркнул официальный представитель, "необходимо помнить, что самый большой риск для здравоохранения суданцев сейчас представляет сам конфликт, учитывая, что медицинские работники и пациенты не имеют доступа в учреждения здравоохранения".