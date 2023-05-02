ВОЗ расценила связанный с захватом в Судане биолаборатории риск

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценивает как умеренный риск, связанный с захватом в Судане биолаборатории одной из стороны конфликта, вспыхнувшего 15 апреля. Об этом сообщил во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич.
"Мы провели оценку риска, и риск рассматривается как умеренный, поскольку лаборатория не может обеспечивать свои основные функции [анализы и диагностику] ввиду отсутствия топлива и персонала", - сказал Яшаревич. Как подчеркнул официальный представитель, "необходимо помнить, что самый большой риск для здравоохранения суданцев сейчас представляет сам конфликт, учитывая, что медицинские работники и пациенты не имеют доступа в учреждения здравоохранения".
ВОЗ ранее выразила обеспокоенность по поводу захвата биологической лаборатории в Судане, совершенного одной из сторон конфликта. В сообщении пресс-службы организации указывалось, что в связи с захватом объекта, "помимо угроз химического характера, очень высока и опасность биорисков из-за отсутствия функционирующих генераторов". Представитель ВОЗ отмечал, что "существуют реальные риски распространения эпидемии в республике, в особенности холеры". Согласно распространенному на минувшей неделе заявлению директора бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья Ахмеда аль-Мандхари, в биолаборатории хранятся образцы кори, холеры, туберкулеза и вируса полиомиелита.