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КГБ Беларуси обнародует новые факты работы контрразведки

Новые факты оперативной работы контрразведки будут обнародованы в ближайшее время Комитетом государственной безопасности Беларуси. Их анонсировал 2 мая председатель спецслужбы Иван Тертель по завершению совещания во вторник у Александра Лукашенко, информирует БЕЛТА.

КГБ Беларуси обнародует новые факты работы контрразведки
© Российская Газета

Глава КГБ подчеркнул, что ежедневную работу сотрудников комитета лично контролирует "глава государства, знает все нюансы". К сожалению, констатировал он, "не все наши граждане еще осознают ту опасность, которая складывается вокруг них, вокруг их семей".

Поэтому на примере "уже реальных материалов, реальных задержаний, работы контрразведки и подразделений по защите конституционного строя, которые предотвращают теракты", - заявил Тертель, населению будут продемонстрированы факты диверсионных провокаций, с которыми имеют дело спецслужбы страны.

Кроме того, по указанию президента, добавил он, будет принят ряд мер, связанных с ужесточением контрразведывательного режима.

"Для того чтобы работать на упреждение, на профилактику и не допустить в конечном итоге того, что происходит рядом с нами в различных регионах", - уточнил глава КГБ.

Он особо отметил, что безопасность населения Беларуси является важнейшим приоритетом главы государства.

"И нашим гражданам, не расслабляясь, можно быть уверенными, что делается все, что необходимо", - резюмировал Тертель.

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