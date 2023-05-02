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Reuters назвало дату переговоров по зерновой сделке с участием всех сторон

Переговоры под эгидой ООН по черноморской зерновой инициативе с участием всех сторон должны пройти в среду, 3 мая. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на осведомленный украинский источник.

На Украине назвали дату переговоров по зерновой сделке
© РИА Новости

«Переговоры запланированы на завтра. Все стороны <…>. Надеемся, что будут результаты», - заявил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что зерновую сделку не выполняют в части условий, которые касаются России. Представитель Кремля указал на «не очень хорошие перспективы» ее продления.

Как писало РИА Новости, пресс-служба ООН сообщила о том, что Генсек организации Антониу Гутерриш передал письмо для президента России Владимира Путина по поводу зерновой сделки. Как утверждалось, он передал его через главу МИД России Сергея Лаврова. Генсек ООН также принял к сведению выраженную Россией озабоченность по поводу реализации Меморандума о взаимопонимании между Россией и Секретариатом ООН по продвижению российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

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