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ООН предупредила о новом миграционном кризисе

Более 800 тысяч человек могут покинуть Судан, если боевые действия в стране продолжатся. В ООН считают, что это приведет к очередному масштабному кризису беженцев в регионе. Цитату приводит газета The Washington Post.

ООН предупредила о новом миграционном кризисе
© Lenta.ru

Как отмечает Reuters со ссылкой на слова представителей организации, более 100 тысяч беженцев уже перебрались из Судана в соседние страны, спасаясь от конфликта.

Миграционный кризис представляет непосредственную угрозу для соседей Судана, пишет WP: речь идет в первую очередь о Египте и Чаде.

Столкновения в Судане начались в апреле между армией и Силами быстрого реагирования — военизированной организацией, ранее управлявшейся правительством страны. Поводом стали разногласия между главнокомандующим армией и главой Суверенного совета (высший орган власти, временно сформированный в 2019 году для транзита власти) Абдель Фаттахом аль-Бурханом и его заместителем Мухаммедом Хамданом Даклу (Хамидти).

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