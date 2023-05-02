Президент Дуда заявил, что Польша преследует свой интерес в конфликте Украины и России
В конфликте между Украиной и Россией правительство Польши преследует свои интересы, которые заключаются в такой помощи Незалежной, чтобы она могла дать отпор, заявил президент Польши Анджей Дуда, передает «Газета.Ru»
«Я преследую интересы Республики Польша, заключающиеся в том, что Украина должна дать отпор «российскому агрессору». Именно поэтому мы принимаем решения о военной помощи», — высказался Дуда.
По словам польского лидера, Польша показала, что является добрым соседом. Дуда отметил, что страна завоевала авторитет на международной арене благодаря «необычному жесту» со стороны граждан Польши.