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Президент Дуда заявил, что Польша преследует свой интерес в конфликте Украины и России

В конфликте между Украиной и Россией правительство Польши преследует свои интересы, которые заключаются в такой помощи Незалежной, чтобы она могла дать отпор, заявил президент Польши Анджей Дуда, передает «Газета.Ru»

Дуда заявил, что Польша преследует свой интерес в конфликте Украины и России
© FBM.ru

«Я преследую интересы Республики Польша, заключающиеся в том, что Украина должна дать отпор «российскому агрессору». Именно поэтому мы принимаем решения о военной помощи», — высказался Дуда.

По словам польского лидера, Польша показала, что является добрым соседом. Дуда отметил, что страна завоевала авторитет на международной арене благодаря «необычному жесту» со стороны граждан Польши.

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