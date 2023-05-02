Польша обвинила половину Европы в желании дружить с Россией
Пол-Европы и польская оппозиция хотят наладить отношения с Россией и как можно скорее прекратить конфликт на Украине. В желании дружить с Москвой их обвинил вице-премьер Польши Петр Глиньски, сообщает РИА Новости.
По мнению политика, у политических конкурентов властей Польши «просто нет другого пути».
«Они являются заложниками интересов групп, которые думают только о том, чтобы как можно скорее положить конец конфликту на Украине и продолжать вести дела с Россией», — заявил Глиньский.